TV Straßdorf: Denis Kreissl trainiert die erste Mannschaft auch in der neuen Saison

Der aktuelle Interimstrainer des Fußball-​Bezirksligisten TV Straßdorf, Denis Kreissl, wird bei der ersten Mannschaft auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen.

Dienstag, 09. Mai 2023

Alex Vogt

Kreissl, der seit dem Beginn der laufenden Saison die zweite Mannschaft und die Reserve gecoacht hatte, übernahm das Traineramt bei der ersten Straßdorfer Elf Anfang April nach der Trennung von Manuel Doll. Nun steht laut einer TVS-​Pressemitteilung fest, dass er auch über die laufende Spielzeit hinaus beim TV Straßdorf I auf der Trainerbank sitzen wird.

„Wir sind froh, mit Denis ein Straßdorfer Urgestein als Trainer der ersten Mannschaft gefunden zu haben“, sagt Abteilungsleiter Salvatore Messina. Denis Kreissl begrüßt die Entscheidung der TVS-​Verantwortlichen, die Zusammenarbeit in der Saison 2023/​24 in der jetzigen Konstellation fortzusetzen: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Der TV Straßdorf ist der Verein, an dem mein Herz hängt.“

Aktuell rangiert der Aufsteiger aus Straßdorf in der Bezirksliga-​Tabelle auf Platz 13 und kämpft um den Klassenerhalt.



