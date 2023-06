Altersgenossen sammeln für Alois-​Statue

Eigentlich sollte der Alois, jener von Mythen umwobene Gmünder Kutscher bereits in diesem Jahr leibhaftig an der Johanniskirche stehen. Doch noch fehlt es am notwendigen Kleingeld.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Jürgen Widmer

38.000 Euro soll die 1,75 Meter große Statue kosten, die der Künstler Andreas Futter gestaltet. Bislang hat die Kollekte schon zwei Drittel der Summe erbracht.





Wie das fehlende Geld aufgetrieben werden soll, was der Alois für die Altergenosssen bedeutet und wie die Statue aussehen soll, lesen Sie am Freitag in der Remszeitung.



Er ist wohl die meistbesungene Person in Gmünd außerhalb der Kirchen: Das Alois-​Lied gehört zur Stauferstadt genau wie die Altersgenossenvereine, die immerhin immaterielles Kulturerbe sind.Was lag da näher, als zum 160. Geburtstag der Altersgenossentreffen dem immateriellen Weltkulturerbe ein materielles Denkmal zu setzen. Dafür hat der Dachverband der Altersgenossenvereine in den vergangenen Monaten eifrig die Werbetrommel gerührt. Durchaus mit Erfolg, wie der Erste Vorsitzende Gerhard Bucher und sein Stellvertreter Harald Quicker unisono vorrechnen.

