Fünf Jahrgänge feiern gemeinsam in Alfdorf

Foto: Foto-​Kühnle, Welzheim

Sie alle feiern in diesem Jahr einen runden Geburtstag: Bei blauem Himmel und Sonnenschein versammelten sich in Alfdorf die Altersgenossen der Jahrgänge 1942/​43, 1953, 1962/​63, 1972/​73 und 1982/​83 zum gemeinsamen Fest im Schlossgarten.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Benjamin Richter

45 Sekunden Lesedauer



Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass die Altersgenossenvereine aus Alfdorf, für deren Mitglieder im laufenden Jahr ein runder Geburtstag ansteht oder bereits begangen wurde, sich am Pfingstsonntag zusammenfinden, um ein gemeinsames Jahrgangsfest zu feiern.

So auch in diesem Jahr: Bei warmem Wetter, das den einen oder die andere sich schon im Sommer wägen ließ, trafen sich die Jubilare zum traditionellen Festzug durch das Herz der Gemeinde. Begleitet wurde dieser erste Teil des Altersgenossenfests in zünftiger Manier vom Musikverein Alfdorf.





Alle Jubilare finden sich namentlich am Freitag in der Rems-​Zeitung wieder. Die komplette Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

Auf dem Friedhof wurde der Verstorbenen gedacht, bevor ein Gottesdienst die Jahrgangsvetter in die Stephanuskirche führte. Damit die Erinnerung an dieses besondere Pfingstfest noch lange wachgehalten wird, drapierte anschließend ein Fotograf die Altersgenossen im Alfdorfer Schlosspark, vor der Kulisse des Schlosses, und fertigte Gruppenaufnahmen an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



534 Aufrufe

180 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen