Gmünd: Ausstellung „Croatian Art Experience“ in der Villa Seiz

Bei Kroatien denken viele wohl zuerst an Sommersonne und Adriastrand. Dass das Land auch eine reiche Kunstszene mit vielen renommierten Künstlern hervorgebracht hat, will jetzt eine Ausstellung im Museum Villa Seiz in Schwäbisch Gmünd zeigen.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Die Veranstaltung ist dem Gmünder Bildhauer Max Seiz (1927 – 2020) gewidmet. Er sei zum ersten Mal 1998 in der kroatischen Region Istrien gewesen, heißt es in der Ankündigung zur Vernissage, und habe sich direkt in diese verliebt. Mehr als 20 Jahre lang sei er anschließend regelmäßig dort gewesen.

Axel Becker, dessen Skulpturen in der Ausstellung zu sehen sind, lebt und arbeitet ebenso in Istrien. Die „Croatian Art Experience“ ist bis zur Finissage am 16. Juli zu den Öffnungszeiten samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie auf Anfrage in der Villa Seiz, Nepperbergstraße 4 in Gmünd, zu sehen.





Am Donnerstag, 15. Juni, findet die Vernissage zu der Ausstellung „Croatian Art Experience“ statt, zu der auch der Generalkonsul der Republik Kroatien in Stuttgart, Ivan Sablic, zugegen sein und eine persönliche Einführung geben wird. Beginn ist um 18.30 Uhr.

128 Aufrufe

185 Wörter

24 Minuten Online



