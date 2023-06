Marc Schäffler: Ein Jahr Bürgermeister von Leinzell

Archiv-​Foto: ap

Seit genau 365 Tagen ist Marc Schäffler offiziell Bürgermeister von Leinzell. Wie er diese Zeit und den Wechsel aus der Wirtschaft ins die Politik erlebt hat – und was er aus seinem alten Leben vermisst.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Sarah Fleischer

„Ich bin Bürgermeister geworden, weil ich in meiner Heimatgemeinde etwas bewegen wollte“, begründet Marc Schäffler seinen Berufswechsel. Und bewegt hat er schon einiges in dem einen Jahr, in dem er Bürgermeister der 2080-​Seelen-​Gemeinde Leinzell ist. ( „Marc Schäffler gewinnt Bürgermeisterwahl in Leinzell“