Motorradunfall in Lorch: Ein Schwerverletzter und 30.000 Euro Schaden

Am Mittwochabend kam es auf der Klosterstraße in Lorch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Sarah Fleischer

Der Unfall geschah gegen 18.40 Uhr am Mittwoch, als ein Mann mit seinem Motorrad auf der Klosterstraße in Richtung Alfdorf fuhr. Eine Frau, die mit ihrem Renault Clio auf der Landesstraße 1154 aus Richtung einer Obstgartenanlage herangefahren kam, bog nach links in Richtung Lorch ab, wobei sie den Motorradfahrer übersah und mit ihrem Fahrzeug erfasste. Der Motorradfahrer wurde dabei über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert.