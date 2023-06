Praktikumswochen im Handwerk

Foto: Handwerkskammer Ulm

Knapp 400 Handwerksbetriebe bieten im Gebiet der Handwerkskammer Ulm Praktikumsplätze an . Die Praktikumswochen ermöglichen Schnuppertage und bringen potenzielle Azubis und Ausbilder zusammen.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Sarah Fleischer

Wo überall Praktikumsplätze frei sind und wie man den findet, der am besten zu einem passt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Schülerinnen und Schüler haben aktuell die Chance, Einblicke in die verschiedensten Handwerksberufe zu erhalten und sich selbst auszuprobieren. Im Rahmen der landesweit zum zweiten Mal stattfindenden Praktikumswochen können sie Ausbildungsberufe kennenlernen und dabei ihre Fähigkeiten und Talente entdecken.Jugendliche, die sich angemeldet haben, lernen während der Pfingstferien und den folgenden zwei Schulwochen jeden Tag andere Gewerke und Arbeiten in den Betrieben kennen. In einer Woche entdecken sie so bis zu fünf verschiedene Ausbildungsberufe.

