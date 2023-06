Showroom in der Bocksgasse: Das sind die Neuen

Foto. fleisa

Der Showroom in der Bocksgasse 16 hat zwei neue Bewohnerinnen: Mit Jana Marie Link und Isabelle Bünting ziehen im Juni zwei junge Frauen ein. Was Besucher dort erwartet.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Sarah Fleischer

„Der Showroom ermöglicht es Start-​ups, sich auszuprobieren und der Stadt, ihre Wirtschaft vielfältiger zu gestalten“, erläutert Leerstandsmanagerin Inga Adam von der Stadtverwaltung. In den Räumlichkeiten in der Bocksgasse 16 hatten bereits der Lions Club, das JuFun und ein Taschenhersteller temporäre Auftritte. Nun sind neben dem Projekt zur Bürgerbeteiligung auch „Handmade by Jana“ und „Confident You“ dort eingezogen. Bei ersterem gibt es handgefertigte, nachhaltig produzierte Baby– und KInderklamotten, hinter letzterem verbirgt sich die Karriere-​Coachin Isabelle Bünting.