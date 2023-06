TSV Ruppertshofen: Titel für B-​Juniorinnen

Foto: TSV Ruppertshofen

Der Mädchen– und Damenfußball steht beim TSV Ruppertshofen nach wie vor hoch im Kurs. Während sich die U17 als Meister der Bezirksstaffel bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat, hoffen die TSV-​Frauen noch auf die Vizemeisterschaft in der Regionenliga.

Donnerstag, 01. Juni 2023

Alex Vogt

Doch nicht nur quantitativ passte es in dieser Spielzeit, sondern auch qualitativ. Dies stellt die gewonnene Meisterschaft in der Bezirksstaffel unter Beweis. Als Bezirksstaffel-​Titelträger haben sich die TSV-​Juniorinnen für die Teilnahme an den Spielen um den Aufstieg in die Verbandsstaffel Nord empfohlen.





Wann diese Aufstiegsspiele stattfinden werden und was Trainer Marcel Dobler zur bisherigen Saison der TSV-​Damen sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1. Juni.



Mit gleich 25 spielberechtigten Spielerinnen sind die B-​Juniorinnen des TSV Ruppertshofen im vergangenen Herbst in die Saison 2022/​23 gestartet. „Wir sind personell gut aufgestellt“, freut sich Rolf Mangold, der sich beim TSV federführend um den Mädchenfußball kümmert, über diese bemerkenswert hohe Zahl an Nachwuchsfußballerinnen.

