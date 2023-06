40er-​Fest in Gmünd mit Blumenmeer, Party-​Truck und spontanen Tanzeinlagen

Fotos: gbr

Auch wenn Frack und Zylinder bei den Herren sowie die festliche Kleidung der Damen auf den ersten Blick eine eher getragene Atmosphäre signalisierten: Das 40er-​Fest des Jahrgangs Gmünder 1983 kombinierte jenes traditionelle AGV-​Ambiente beim Jahrgangsumzug am Samstag mit Partystimmung. Ein perfektes Beispiel dafür, dass dieses Weltkulturerbe in Gmünd voller Leben ist.

Samstag, 10. Juni 2023

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Böllerschüsse, zwei Umzüge durch die Innenstadt, Gottesdienst, Festabend sowie ein Blumenmeer und unzählige Gratulanten am Straßenrand. Dazu Blasmusik an der Spitze des Festzugs und das mit Inbrunst gesungene Alois-​Lied mit Blick hoch zur Turmspitze der Johanniskirche. Das aktuell nicht einsatzfähige AGV-​Zügle in Dampflok-​Optik wurde durch den „Naturstromer“ ersetzt und historische Kostüme erinnerten an jene lang zurück liegenden Tage, als in Schwäbisch Gmünd die Altersgenossenbewegung entstand.







Der Samstag hatte alles, was zu einem richtigen 40er-​Fest gehört — und dank eines Party-​Trucks und tanzfreudiger Altersgenossen sogar noch ein bissle mehr. Lesen Sie in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung mehr über diese Gmünder Veranstaltung, die weit und breit ein Alleinstellungsmerkmal für die Stauferstadt darstellt!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



761 Aufrufe

163 Wörter

53 Minuten Online



Beitrag teilen