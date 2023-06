Beilage „Wochenende“: Plötzlich bricht die Pflanze durch den Asphalt

Foto: Walter Lietze

Widerstandskraft gegen das vermeintlich Unvermeidliche ist eines der Themen in der aktuellen Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung. Denn das Leserfoto von Walter Lietze zeigt, dass auch das zarte Grün eine Chance gegen die Härte des Asphalts hat. Widerstandskraft lässt sich also an unvermuteten Orten finden.

Samstag, 10. Juni 2023

Franz Graser

53 Sekunden Lesedauer



Unser Autor blickt zurück auf den 11. Juni vor fünf Jahren. Damals überquerte eine Gewitterfront mit Starkregen den Ostalbkreis. Der augenscheinlich harmlose Götzenbach verwandelte sich in einen reißenden Fluss. In kürzester Zeit mutierte die Lorcher Innenstadt zu einer Seenplatte. Die Fluten standen zum Teil einen halben Meter hoch. Doch auch die Hilfe war bemerkenswert: Die Feuerwehren aus Lorch, Alfdorf, Schwäbisch Gmünd und sogar aus Schorndorf standen zusammen, um das Hochwasser zu bändigen.









Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe tolle Leserfotos, Nachrichten aus dem Vereins– und kirchlichen Bereich sowie jede Menge Rätselspaß.





Um den Gmünder Stadtteil Herlikofen geht es in unserem aktuellen Ortsporträt. Haro der Kämpfer soll den Ort gegründet und ihm seinen Namen gegeben haben. Den Unbilden des Alltags trotzt man dort nicht zuletzt bei der Fasnet: Herlikofen ist eine der karnevalistischen Hochburgen im Gmünder Raum. Symbolisch für den dortigen Frohsinn steht die Figur des „Grabb“, nach dem jüngst auch eine Gasse benannt worden ist.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



349 Aufrufe

213 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen