FC Durlangen bleibt in der Bezirksliga

Archivfoto: Astavi

Dank Schützenhilfe der SG Heldenfingen/​Heuchlingen hat dem Fußball-​Bezirksligisten FC Durlangen am letzten Spieltag ein 2:2-Unentschieden bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II gereicht, um den direkten Klassenerhalt perfekt zu machen.

Samstag, 10. Juni 2023

Alex Vogt

42 Sekunden Lesedauer







Mehr zum Spiel des FC Durlangen in Dorfmerkingen und dem letzten Bezirksliga-​Spieltag der Saison 2022/​23 lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 12. Juni.



Während der VfL Gerstetten sein Heimspiel gegen die SG Heldenfingen/​Heuchlingen mit 1:3 verloren hat, sicherte sich der FC Durlangen in Dorfmerkingen nach einer 1:0-Führung und einem 1:2-Rückstand durch das Last-​Minute-​Ausgleichstor von Joe Beigl in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den 2:2-Gleichstand und damit einen Punkt. Das 1:0 hatte Adrian Drimus bereits in der neunten Minute per Strafstoß erzielt.Mit 32 Zählern rangiert der Aufsteiger aus Durlangen in der Abschlusstabelle nun auf dem zwölften Platz und hat damit den direkten Klassenerhalt geschafft. Vor den drei Absteigern AC Milan Heidenheim (6), SC Hermaringen (16) und TV Straßdorf (28) geht es für den VfL Gerstetten (31) auf Rang 13 liegend in die Relegation.

