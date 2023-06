Fußball: Bargauer 8:0-Kantersieg zur Bezirksliga-​Meisterschaft

Foto: Zimmermann

Überzeugender kann man eine Saison nicht beenden und eine Meisterschaft einfahren: Mit einem 8:0 (5:0)-Erfolg über den TV Neuler, sichert sich der FC Germania Bargau den Titel der Fußball-​Bezirksliga vor der TSG Nattheim und spielt damit in der kommenden Runde in der Landesliga.

Samstag, 10. Juni 2023

Thomas Ringhofer

Die Zuschauer in Bargau sahen eine von der ersten Minute an einseitige Partie, in der die Mannschaft des scheidenden Trainers Kevin Hegele nach einer halben Stunde beim 4:0 schon alles klar gemacht hatte.





Nach dem Seitenwechsel machte der FC weitere drei Treffer, darunter zwei per Straßstoß.







Warum die Bargauer so überlegen waren, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



