Stadtfest in Gmünd: Der gemütliche Nachmittag

Ausruhen, um fürs Stadtfest-​Finale am Samstagabend so richtig fit zu sein — unter diesem Motto machten sich die Party-​Gänger bei der Veranstaltung am Samstagnachmittag eher rar. Für jene, die trotzdem kamen, gab es ein Programm, das zum gemütlichen Verweilen einlud.

Samstag, 10. Juni 2023

Gerold Bauer

Am Münster war die Bühne verwaist, doch dies wird sich mit Sicherheit ändern, wenn ab 20 Uhr dort die Partynacht läuft. Auf dem Marktplatz und auch auf dem Kornhausplatz dominierte am Nachmittag die anspruchsvolle Blasmusik, wobei die Klänge zum Teil an den legendären Egerländer Kapellmeister Ernst Mosch erinnerten. Zwischen Prediger und Johanniskirche stand der Volkstanz im Blickpunkt — unter anderem präsentiert von der Landsmannschaft „Siebenbürger Sachsen“ in ihrer Tracht sowie den „Unicorn Promenaders“. Fürs leibliche Wohl war natürlich gesorgt.





Die Rems-​Zeitung ist weiterhin präsent beim Stadtfest und versorgt sie weiterhin mit Eindrücken von der Veranstaltung. Bleiben Sie also dran und klicken immer mal wieder bei uns rein!



