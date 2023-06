Stadtfest in Gmünd läuft seit Samstagvormittag: Musik und Show-​Programm

Fotos:

Zwar nicht ganz rund um die Uhr, aber fast: Nachdem am Freitag erst um Mitternacht das Programm zu Ende gegangen war, fanden sich am Samstag schon am Vormittag wieder die ersten Gäste an den Bewirtungsständen ein. Rund um den 40er-​Fest-​Umzug wurde bereits auf mehreren Bühnen ein Programm geboten. Das geht den ganzen Rest vom Tag so weiter.

Samstag, 10. Juni 2023

Gerold Bauer

44 Sekunden Lesedauer



Schnell waren die begehrten Schattenplätze unter Bäumen und Sonnenschirmen belegt, denn das Gmünder Stadtfest darf sich heuer buchstäblich in der Glanz des Wettergottes sonnen. Bei bereits hochsommerlichen Temperaturen legten sich Tänzerinnen und Tänze fürs Publikum schweißtreibend ins Zeug und durften sich über Aufmerksamkeit und reichlich gespendeten Beifall freuen.

Das Programm erstreckt sich auch am Samstag wieder bis Mitternacht und bietet erneut ein sehr vielseitiges Musikprogramm live auf sechs Showbühnen auf dem Marktplatz, auf dem Johannisplatz, im Mühlbergle, auf dem Münsterplatz, im Marktgässle und vor dem Kornhaus.





Die Rems-​Zeitung ist beim Fest unterwegs und hält ihre Leserinnen und Leser online auf dem Laufenden. Klicken Sie also immer mal wieder bei uns rein! In der Montagausgabe gibt es dann den ausführlichen Bericht.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



482 Aufrufe

177 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen