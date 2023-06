40er-​Fest in Gmünd, Loslassen und Diogenes im ersten „Tiny House“

Was haben Altersgenossen mit dem Loslassen und mit dem antiken Philosophen Diogenes zu tun? Es geht ums Umzüge und um die Fähigkeit, im Laufe des Lebens jene Weisheit zu entwickeln, dass manches eben auch anders geht, als man es schon immer gemacht hat. Und: Nicht nur der Eintritt ins „Schwabenalter“ markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Diesem Thema widmen sich die „Marginalien“ der Rems-​Zeitung diese Woche — und den Text können Sie hier gratis und in voller Länge lesen!

Sonntag, 11. Juni 2023

Gerold Bauer

Umzug ist Neustart





Die Böllerschüsse am frühen Samstagmorgen sind in der Stadt kaum zu überhören, denn an diesem Wochenende beginnt der Reigen der Altersgenossenfeste – traditionell mit zwei Umzügen durch die Stadt, Gratulanten am Straßenrand, einem Blumenmeer und natürlich mit dem Alois-​Lied, das instrumental vom Turm der Johanniskirche herab erklingt und zum stimmgewaltigen Mitsingen einlädt.





Echte Gmünder – und natürlich echte Gmünderinnen – treffen nicht nur exakt alle Töne der Melodie, sondern haben selbstverständlich den Text aller Strophen im Kopf. Das gilt sogar für „Frischlinge“, die in diesem Jahr 40 werden und zum ersten Mal hier ein Jahrgangsfest feiern. Wobei: So ganz neu ist denen diese Materie ja nicht, denn bei Altersgenossenvereinen in der Stauferstadt ist es üblich, sich im Jahr des 30. Geburtstags zu gründen.







Man hat also zehn Jahre Zeit, um sich geistig und moralisch (und finanziell, denn ein Jahrgangsfest geht auch ins Geld) auf den Tag der Tage vorzubereiten. 40 zu werden ist für den Schwaben schließlich sehr viel mehr als nur ein runder Geburtstag. Man wird ja „gscheit“, wenn es das berühmte „Knälle“ tut. Das 40er-​Fest ist mithin der Eintritt in einen ganz neuen Lebensabschnitt – zwar noch recht jung und halbwegs dynamisch, aber auch schon ausgestattet mit reichlich Lebenserfahrung.





Nicht nur AGV-​Umzüge markieren den Start einer neuen Ära im Leben. Wer in eine andere Wohnung umzieht, vollzieht in vielen Fällen damit ebenfalls einen Neustart – und irgendwie auch eine Trennung. Junge Menschen, die ihr „Kinderzimmer“ ausräumen, um in die erste eigene Wohnung zu ziehen, legen damit auch praktisch die Grundlage für ein eigenständiges Leben; und werden vermutlich zu Beginn ab und zu feststellen, wie bequem es zu Hause war, wo der Kühlschrank immer gut gefüllt und der Wäschesack quasi automatisch geleert wurde. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass weder Kaffeebohnen in der Dose noch Toilettenpapier auf der Rolle nachwachsende Rohstoffe sind.





Abgesehen davon ist ein solcher Umzug aber auch die perfekte Gelegenheit, etwas „Ballast“ abzuwerfen. Wer vom Zimmer im Elternhaus in eine Wohnung wechselt, hat damit wohl weniger Probleme als jemand, der im fortgeschrittenen Alter im Hinblick auf das Wohnen die Kunst des „Downsizings“ praktizieren muss.

Eine Nummer kleiner leben gilt aber durchaus als modern, und auf Überflüssiges zu verzichten hat Vorteile. Statt eines riesigen Einfamilienhauses tut es bei strenger Betrachtung auch das „Tiny House“. Oder – um das Thema „gscheit“ und „Schwabenalter“ wieder ins Spiel zu bringen – lieber im einem „Häusle“ statt im Haus. Im Urlaub klappt das ja auch – warum dann nicht auf Dauer? Zumal weniger Wohnfläche weniger Baumaterial, weniger Energie und weniger Kapital bindet und damit gleich mehrere Ressourcen auf einmal schont.





Reduzierung auf das Wesentliche als Problemlöser – das klingt perfekt, wäre da nicht die emotionale Seite. Dinge, die zum Hausrat gehören, sind in vielen Fällen ja auch mit Erinnerungen verbunden. Wer beispielsweise aus seinem Haus am Stadtrand in eine Wohnung im Zentrum mit nur halb so viel Wohnfläche wechselt, steht wohl immer wieder mit feuchten Augen da, wenn die Entscheidung ansteht, was in die Umzugskiste und was in den bereit gestellten GOA-​Container kommt.







Möbel, Wandbilder, Deko-​Gegenstände, Kleider, Schuhe – vieles davon hat eine Geschichte und ist mit Erlebnissen verbunden. Zum Beispiel mit einem schönen Urlaub. Entsprechend schwer fällt das Loslassen. Unbelastet von materiellem Besitz zu leben, wie der antike griechische Philosoph Diogenes — jener, der im Fass und damit wohl im ersten „Tiny House“ der Kulturgeschichte wohnte – ist eben doch nicht so einfach. (pilatus)





