Fußball: Kein Happy End zum Schluss für den TSGV Waldstetten

Foto: Zimmermann

Der TSGV Waldstetten unterliegt im letzten Saisonspiel in der zweiten Fußball-​Landesligastaffel zu Hause mit 0:1 gegen Türkspor Neu-​Ulm. Die Mannschaft von Trainer Bernd Maier schließt die Saison 2022/​23 mit 50 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz ab.

Sonntag, 11. Juni 2023

Thomas Ringhofer

55 Sekunden Lesedauer



n der Fußball-​Landesliga hat der TSGV Waldstetten sein Ziel, sich mit einem Sieg in den Sommer zu verabschieden, nicht erreicht. Beim 0:1 gegen Türkspor Neu-​Ulm hat den goldenen Treffer ausgerechnet Liridon Elezaj markiert, der in der vergangenen Saison noch das TSGV-​Trikot getragen hatte. „Auch heute war wieder mehr drin, speziell in den letzten 20 Minuten, mit ein wenig mehr Konzentration. Schade, dass das Tor am Ende nicht gezählt hat“, resümierte Maier.









Wie die Partie verlief, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Zwar ging es in diesem Spiel um nichts mehr, selbst in der Tabelle hätte sich der TSGV nicht mehr verbessern können. Dennoch hatte man gehofft, etwas Zählbares mit in den Sommer nehmen zu können. Wie schon in den vergangenen Wochen waren die Waldstetter nicht die schlechtere Mannschaft, trafen zweimal das Aluminium und erzielten ein Abseitstor, Punkte aber wurden abermals nicht geholt. Maier hatte den Abgängen Jonas Herbst, Ivo Braun und Vincens Sgroia einen Platz in der Startelf zugesichert, einzig der scheidende Simon Fröhlich ist seit Wochen angeschlagen, kam dann aber immerhin noch fünf Minuten vor dem Ende zu seinem Einsatz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



262 Aufrufe

220 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen