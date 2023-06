Fußball: Normannia ist bereit für die Aufstiegsrelegation

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd gibt sich am letzten Spieltag bei der TSG Tübingen keine Blöße und siegt eine Woche vor dem ersten Oberliga-​Aufstiegsspiel deutlich und souverän mit 3:0 (0:0).

Normannia Gmünd hat die Saison mit einem 3:0-Erfolg bei der TSG Tübingen beendet und seinen zweiten Platz manifestiert. Trainer Zlatko Blaskic war nach dieser neuerlich souveränen Vorstellung voll des Lobes über sein Team.





Nach dem letzten Spieltag sind Statistiken fällig: Mit 23 Treffern ist Alexander Aschauer Torschützenkönig dieser Liga geworden, muss sich diesen Titel jedoch mit Filip Sapina von der SSV Ehingen-​Süd teilen. Ein großer Erfolg, den auch sein Trainer freut. Dennoch hätte es Aschauer auch anders haben können, denn Chancen gab es für ihn in Tübingen zuhauf. „Er hat es tatsächlich versäumt, seinen 24. Treffer zu erzielen. Dennoch ist er Torschützenkönig geworden. Wenn man bedenkt, dass er das in 24 Spielen geschafft hat, ist das eine noch beeindruckendere Quote“, so der Normannia-​Trainer.





Ebenfalls beeindruckend ist die Bilanz von 18 Partien, in denen man keinen einzigen Gegentreffer kassiert hat in dieser Saison. Schlussmann Yannick Ellermann und seine gesamte Defensivabteilung können stolz auf diese Leistung sein, letztlich war sie die Basis für diese starke Saison.





