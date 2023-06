Gmünder Schüler unter den Top-​Debattanten in Deutschland

Beim Bundesfinale „Jugend debattiert“ in Berlin ist Samstag der Gmünder Florian Kruspel vom Parler-​Gymnasium als Landessieger in der Altersgruppe II (Jahrgangsstufe 10 – 13) aus Baden-​Württemberg angetreten.

Montag, 12. Juni 2023

Sarah Fleischer

In Schul-​, Regional– und Landeswettbewerben sowie einem spannenden Viertel– und Halbfinale am Freitag in Berlin hatten sich letztlich vier von 200 000 Schülerinnen und Schülern an die Bundesspitze debattiert.



Im Halbfinale erzielte Baden-​Württemberg die höchste Punktwertung, bei der Abschlussdebatte erreichte Florian Kruspel einen 3. Platz in der Endwertung.





Welche prominente Journalistin in der Jury saß und auf was alles geachtet wurde, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



