Orgel prägt Festival Europäische Kirchenmusik in Gmünd

Orgelbau und Orgelmusik sind seit 2017 Weltkulturerbe, 2021 war die Orgel „Instrument des Jahres“. Beim Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd nimmt die Orgel in unterschiedlichen Formaten stets eine zentrale Rolle ein. Dieses Jahr wird mit Ludger Lohmann einer der prominentesten Organisten weltweit mit dem Preis der Europäischen Kirchenmusik 2023 ausgezeichnet.

Montag, 12. Juni 2023

Benjamin Richter

Das Preisträgerkonzert stellt auch den Auftakt für die traditionellen Orgelkonzerte an der Klais-​Orgel im Heilig-​Kreuz-​Münster dar. An den folgenden Freitagen um 18.30 Uhr gastieren mit Sietze de Vries und Bine Katrine Bryndorf zwei weitere international konzertierende Interpreten und Pädagogen.





Wann der Internationale Wettbewerb für Orgelimprovisation ausgetragen wird und wo es Eintrittskarten für das Festival gibt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Die Stadt Schwäbisch Gmünd ehrt Ludger Lohmann für sein wegweisendes Wirken als Interpret und Pädagoge. In seinem Preisträgerkonzert am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr im Heilig-​Kreuz-​Münster stellt Lohmann „Wunder in und durch Musik: Dialoge in Zeit und Raum“ vor.Das Publikum darf sich unter anderem auf Johann Sebastian Bachs berühmte Fantasie und Fuge g-​Moll und Franz Liszts Präludium und Fuge über B-​A-​C-​H freuen – und darauf, den Interpreten live zu erleben, denn das Konzert wird auf eine Videoleinwand in den Altarraum übertragen.

