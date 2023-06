Tag des Gartens: Bereits jetzt an den Herbst denken

Foto: Pixabay

Seit 1984 wird bundesweit jeweils am zweiten Sonntag im Juni der Tag des Gartens begangen. Ziel des Informations– und Aktionstages ist es, den Menschen die Freude am Garten nahezubringen. Das Motto lautete diesmal „Vielfalt, die begeistert!“ Und obwohl der Sommer nun Einzug in die Gärten hält, sollten Gartenfreunde schon an den Herbst denken.

Denn im Sommer gibt es einiges im Garten zu erledigen, um diesen gut auf den Herbst vorzubereiten. Dazu zählt die Saat des Herbst– und Wintergemüses. Der Frühsommer bietet die besten Zeit dafür. Wenn im Beet noch nicht genügend Platz zur Verfügung steht, kann man auch ein eigenes Saatbeet anlegen. In dieses dürfen allerdings nur Pflanzen, die eine Umsetzung gut verkraften.







Für Bohnen, Radieschen und Möhren bedeutet das ein No-​Go. Kürbis, Grünkohl oder jegliche Salatsorten sind nur ein paar Vertreter, die damit kein Problem haben. Um nicht den Überblick zu verlieren, ist es ratsam, die Aussaat zu beschriften. Das Vier-​Blatt-​Stadium bestimmt den Zeitpunkt zum Umpflanzen.





Dieses ist erreicht, wenn die Pflanze neben zwei Keimblättern auch zwei Laubblätter entwickelt hat. Bei der Aufzucht neuer Sprösslinge sollte man jedoch die anderen Pflanzen nicht aus den Augen verlieren (lps/​LK).







Weitere Tipps, unter anderem zur sparsamen Bewässerung oder zu neuen Obst– und Gemüsesorten im Garten, finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



