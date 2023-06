Apothekenstreik am 14. Juni: Das sind die Gründe

Am 14. Juni streiken bundesweit die Apotheken. Es geht um Medikamentenengpässe, zu viel Bürokratie und Rabattverträge. „So kann es nicht weitergehen“, heißt es auch von Apotheken aus der Region.

Dienstag, 13. Juni 2023

Sarah Fleischer

Auch Katrin Hausotter-​Thumm von der Gelo-​Apotheke in Lorch hat genug: „Es kann so nicht weitergehen, das wollen wir deutlich machen. Dafür müssen wir bei diesem Streik alle an einem Strang ziehen.“

Man gehe davon aus, dass nahezu 100 Prozent aller Apotheken in der Region am Streik teilnehmen, so Julia Gaiser, Inhaberin der Stadt-​Apotheke Heubach.









Welche Apotheken nicht teilnehmen und welche Arzenimittel besonders von den Engpässen betroffen sind, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. auch erhältlich am iKiosk.

Wer am Mittwoch schnell Kopfschmerztabletten oder Hustensaft holen möchte, wird bei vielen Apotheken vor verschlossener Tür stehen. Denn die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. hat für den 14. Juni zu einem bundesweiten Apothekenstreik aufgerufen. „Angesichts eines zehnjährigen Stillstands beim Apothekenhonorar, einer sich zuspitzenden Lieferengpass-​Krise, eines massiven Personalmangels in den Apotheken und einer nicht mehr hinnehmbaren bürokratischen Last wehrt sich der Berufsstand der Apothekerinnen und Apotheker gegen die schon seit Jahren anhaltende Ignoranz der Politik“, erläutert Frank Eickmann, Pressesprecher des Landesapotherkerverbandes Baden-​Württemberg e.V.

