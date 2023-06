Eine „Milchbar“ für Gmünds Innenstadt

Alle rufen nach neuen Ideen für die Innenstadt. Kevin Roth hat einige. Doch statt nur zu reden, handelt er. In der Kornhausstraße 6 soll ein Veranstaltungsort für Kleinkunst entstehen, in dem sich auch Vereine treffen können.

Dienstag, 13. Juni 2023

Jürgen Widmer

„Da soll eine kleine Küche hin, da eine Bar, ums Eck eine kleine Bühne.“ Roth weiß, was er will und was es werden soll: ein Raum der Begegnung, mit einer Bühne für Kleinkunst, Lesungen und Musik. „Aber auch ein Raum, der Platz für Experimente lässt“, blickt er voraus. Von der Bühne existiert bereits ein Modell. Sie soll auch einen Vorhang bekommen, die Form lässt an das Design der 1950er-​Jahre denken.

Aber auch über ein gastronomsiches Angebot denkt er nach.





Welche Pläne Roth mit dem Gebäude hat, und was er für die Altersgenossenumzüge als Angebot plant, lesen sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Auf Trümmern wachsen Träume. Zumindest hier in der Kornhausstraße. Freigelegtes Fachwerk, herausgerissene Bretter, Bauschutt – noch existiert die „Milchbar“ nur in der Vorstellungen von Kevin Roth und in den Entwürfen seiner Architektin.

