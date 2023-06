Fußball: Iggingen schlägt den TSB Gmünd mit 1:0

Nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen den VfL Iggingen im Relegationsspiel vor rund 400 Zuschauern in Böbingen steigen die Gmünder in die Kreisliga B ab. Der VfL Iggingen kämpft am Freitag in Untergröningen (Anpfiff 18 Uhr) gegen die SG Alfdorf/​Hintersteinenberg um den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel I.

Dienstag, 13. Juni 2023

Thomas Ringhofer

Verhaltener Jubel auf der einen Seite, tiefe Trauer auf der anderen Seite. In einem Relegationsspiel, in dem der TSB Gmünd zumindest in den zweiten 45 Minuten die Partie dominierte, stocherte Benedikt Sachsenmaier die Gmünder in die Kreisliga B. Der VfL Iggingen hat damit die erste schwere Hürde auf dem direkten Weg zurück in die Kreisliga A geschafft: „Am Freitag ist noch ein Spiel, dann werden wir sehen“, gab sich denn auch VfL-​Coach Steffen Hägele noch zurückhaltend. Denn die 90 Minuten gegen die Gmünder hätten sehr viele Körner gekostet. „Zudem wussten wir nicht so recht, was auf uns zukommt. Gegen einen höherklassigen Gegner mussten wir einfach verhaltener agieren“, erklärte er den Verlauf der Partie.







Die begann ausgeglichen, bis sich die Gmünder die ersten Chancen herausspielten, aber im Abschluss zu ungenau waren. Der TSB bemühte sich, stellte VfL-​Schlussmann Simeon Honold allerdings vor keine großen Herausforderungen. Auf der Gegenseite musste Daniel Bruckmeier zweimal alles geben, um gegen VfL-​Goalgetter Valentin Sachsenmaier die Oberhand zu behalten (33. und 45. Minute). Eine Igginger Führung wäre bis zur Pause möglich, aber nicht verdient gewesen.





Wie das Tor des Tages in der zweiten Hälfte fiel und was die Beteiligten sagten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Mittwoch.



