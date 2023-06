Fußball-​Relegation: Kein Favorit zwischen Iggingen und TSB Gmünd

An diesem Dienstag beginnen die Relegationsspiele um die Auf– und Abstiege der Fußball-​Kreisligisten. In Böbingen treffen der VfL Iggingen und der TSB Gmünd im ersten Spiel um die Zugehörigkeit zur Kreisliga A, Staffel I, aufeinander. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Dienstag, 13. Juni 2023

Benjamin Richter

Ober sticht Unter heißt es beim Karteln. In den Relegationsspielen im Fußball wird diese Regel in den seltensten Fällen durchbrochen. In aller Regel setzen sich die höherklassigen Vereine durch.

Wenn aber der Zweite der Kreisliga B, Staffel II, der VfL Iggingen, auf den A-​Liga-​Viertletzten TSB Gmünd trifft, dann gibt es keinen ausgemachten Favoriten. Der TSB sicherte sich zwar am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden beim Schlusslicht TSGV Rechberg Platz 14 und den Relegationsplatz in der Kreisliga A I, verlor aber zwei Spieler durch einen Platzverweis, was die Mannschaft schwächt.

In der Nachspielzeit im letzten Saisonspiel in Rechberg sind bei einigen TSB-​Spielern die Sicherungen durchgebrannt. 1:1 hieß es da, und in der Annahme, dass nur ein Sieg den direkten Abstieg verhindern würde, geriet der Schiedsrichter ins Schussfeld der Gmünder.

Wegen Meckerns sah ein TSBler seine zweite gelbe Karte und musste vom Platz. Der andere Spieler sah Rot, schubste den Unparteiischen, worauf die Partie abgebrochen wurde.





Wie TSB-​Vorstand und Spielleiter dieses Verhalten beurteilen und wie die beiden Mannschaften personell aufgestellt sind, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



