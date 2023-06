Handwerkskammer Ulm: Stipendien für junge Handwerkstalente

Foto: amh​-online​.de

Rund 190.000 Euro gehen jährlich an Stipendiaten der beruflichen Bildung zwischen Ostalb und Bodensee. Damit sollen junge Handwerksleute in ihrem beruflichen Werdegang unterstützt werden.

Dienstag, 13. Juni 2023

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer











Was sich die Handwerkskammer noch als Wertschätzung wünscht, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



94 junge Handwerkerinnen und Handwerker im Gebiet der Handwerkskammer Ulm werden derzeit durch die Begabtenförderung des Bundes unterstützt. Jährlich werden zwischen Ostalb und Bodensee dafür rund 190.000 Euro an Handwerkstalente für ihren beruflichen Werdegang nach der Lehre ausbezahlt. Im laufenden Jahr profitieren 25 junge Handwerkerinnen und 69 junge Handwerker von der Förderung. Im Ostalbkreis selbst sind es 20 Stipendiaten. „Wir brauchen im Handwerk auch die Besten und Begabtesten, um unsere Betriebe modern führen und die Kundenwünsche bedienen zu können“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „Damit einer erfolgreichen Karriere keine Hürden im Weg stehen, braucht es aber auch finanzielle Unterstützung. Das ist eine Frage der Wertschätzung der beruflichen Bildung“, ergänzt er.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



366 Aufrufe

158 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen