Normannia Gmünd: Letzte Hürde vor Oberliga heißt SC Lahr

Foto: Astavi

Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic und einige Spieler haben sich die Badener Qualifikation bei den Aufstiegsspielen zur Oberliga Baden-​Württemberg genau angeschaut. An diesem Samstag erwartet der 1. FC Normannia Gmünd den SC Lahr zum Hinspiel im Schwerzer.

Dienstag, 13. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



In der Fußball-​Verbandsliga ist es Zlatko Blaskic gelungen, die Spannung bis zum Schluss hochzuhalten, trotz lange feststehender Vizemeisterschaft. Die Kicker des 1. FC Normannia Gmünd hatten verstanden, dass sie die Spannung hochhalten mussten, und so kam der FCN am Ende bei 73 Punkten raus.

Am kommenden Samstag nun geht es ins Hinspiel der Relegation zur Oberliga Baden-​Württemberg. Der Gegner ist der SC Lahr, der sich in zwei Duellen (3:0, 3:3) gegen den 1. FC Mühlhausen durchgesetzt hat.

Abseits der eigenen Runde war es für Blaskic & Co. interessant zu erfahren, welcher Gegner denn nun in der entscheidenden Relegation zur Oberliga auf die Normannia zukommen würde.

Duelliert hatten sich die Vizemeister aus Baden und Südbaden, der 1. FC Mühlhausen und der SC Lahr. Beim Hinspiel dominierte Lahr und setzte sich in Mühlhausen mit 3:0 durch, was für die Mühlhäuser eine große Hypothek für das Rückspiel bedeutete.

Diese war am Ende zu groß, der Gegner der Normannia heißt SC Lahr. Das Rückspiel endete 3:3, nach zwischenzeitlichem 0:2 aus Sicht der Mühlhäuser – spannend war es somit nicht.





Mit welchen Spielern FCN-​Trainer Zlatko Blaskic zum Zuschauen zum Hinspiel ins rund 150 Kilometer entfernte Mühlhausen gereist war und welche Erkenntnisse sie von dort mitgebracht haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. Juni. Die komplette Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



544 Aufrufe

253 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen