Ostalb: IG Bau fordert Respekt für Reinigungskräfte

Symbolbild: Bing Image Creator

Die Industriegewerkschaft Bauen-​Agrar-​Umwelt Nordwürttemberg ruft zur Anerkennung der Profis auf und fordert eine Inflationsausgleichsprämie für Reinigungskräfte im Ostalbkreis. Saubere Arbeit verdiene Wertschätzung zum bevorstehenden Tag der Gebäudereinigung, dem 15. Juni.

Dienstag, 13. Juni 2023

Benjamin Richter

45 Sekunden Lesedauer



Daumen hoch für eine saubere Sache: Zum Tag der Gebäudereinigung am Donnerstag, 15. Juni, hat die Branchen-​Gewerkschaft IG Bauen-​Agrar-​Umwelt (Bau) mehr Respekt für die Arbeit der rund 1510 Reinigungskräfte im Ostalbkreis gefordert.

„Ob Praxisflure, Klassenzimmer, Kita-​Toiletten oder Lichtkuppeln in Firmen und Hotels – ohne Reinigungskräfte und Fensterputzer würde der Alltag im Kreis nicht funktionieren“, sagt Yvonne Artico, stellvertretende Bezirkschefin der IG Bau Nordwürttemberg. „Reinigungs– und Desinfektionsmittel, moderne Maschinen, gekonnte Handgriffe: In der Gebäudereinigung sind Profis am Werk.“

Artico ruft deshalb dazu auf, das den Reinigungskräften auch deutlich zu sagen. Am besten schon bei der nächsten Begegnung: „Respect for Cleaners – Saubere Arbeit!“

Darin stecke Dank und Anerkennung für das, was Reinigungskräfte leisteten. Es sei aber auch das IG-​Bau-​Motto zum Tag der Gebäudereinigung.





