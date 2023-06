Schwäbsich Gmünd: Ein Kunstpreis für barocke Pracht

Der Maler, Bildhauer, Zeichner und Bildhauer Willi Siber ist ein international anerkannter Künstler. Am Sonntag, 18. Juni, 11 Uhr, bekommt er den Kunstpreis der VR-​Bank Ostalb. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und der Vorstandsvorsitzende der Bank, Kurt Abele, erklärt: „Die Entscheidung fiel so eindeutig wie selten zuvor.“ Die Begründung lässt sich in der Galerie im Prediger nachvollziehen.

Sei es drum, den Kern von Sibers Werk trifft die Punkt-​Orgie. Sibers Arbeiten wirken mit ihren raffinierten Oberflächen, der strahlenden Farbigkeit und ihren durchaus gewollt dekorativen Eigenschaften wie sinnlich-​technoide Nachfahren der Barockkunst, an die sich auch Schwäbisch Gmünds OB, Richard Arnold, während der Pressekonferenz zur Ausstellung erinnert fühlte.





Was Sibers Kunst auszeichnet und welcher Prominente Bilder von ihm gekauft hat, lesen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Für den mittlerweile 74-​Jährigen Siber ist es eine Rückkehr. Bereits 2001 stellte er in der Galerie im Prediger aus. „Raumnahrung“ war die damalige Schau überschrieben, die aktuelle Ausstellung darf sich mit dem wegen der vielen Punkte etwas maniriert wirkenden Titel „b.a.r.o.c.k.e.p.r.a.c.h.t.“.

