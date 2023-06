Stadtradeln: Gmünd tritt für besseres Radnetz in die Pedale

Klimaschutz, Gemeinschaft und das Fahrrad mehr in den Mittelpunkt rücken: Das sind wichtige Ziele des dreiwöchigen Stadtradelns, das seinen Anfang mit einer Tour durch Schwäbisch Gmünd fand. Auch Baubürgermeister Julius Mihm stieg dabei selbst aufs Rad.

Dienstag, 13. Juni 2023

Benjamin Richter

Nicht zu heiß und ein kühles Lüftchen – eine gute Basis für eine kleine Radtour am Mittag. Sieben Männer und Frauen trafen sich am Marienbrunnen, um in die erste gemeinsame Tour zu starten.

Natürlich nehmen weit mehr Menschen an der Aktion teil. Viele Kilometer werden durch die einzelnen Teams in den Kommunen gesammelt. Auch durch Radtouren mit Freunden und Familie und den Weg zur Arbeit und zurück kommt einiges zusammen.

Quer durch das Städtle ging die knapp einstündige Tour, bei der auf dem Weg noch Radler aus Waldstetten eingesammelt wurden und gemeinsam über den Altstadtring zu den Becherlehen fuhren.

Mit dabei auch der auf dem Hardt lebende Rentner Erwin Leute, der fast täglich mit dem Rad unterwegs ist und damit so ziemlich alles erledigt. Nur „bedingt“ sicher fühlt sich der Hobbyradler dabei auf seinen Strecken. „Oft ist es das Problem, dass Autos viel zu nah an die Radschutzstreifen heranfahren“, bemängelt Leute.

Sein persönlicher Wunsch ist besonders, die Infrastruktur zu verbessern, bessere Bedingungen auf Hauptrouten zu schaffen und Radwege auszubauen. „Mir geht es darum, dass Radfahren mehr Gewicht bekommt“, sagt der Rentner.





Wie man bei der Aktion Stadtradeln mitmachen kann und wie viele Tonnen CO2 dabei im vergangenen Jahr eingespart wurden, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

