Weltblutspendetag: Wenn ein Pieks Leben rettet

Foto: Stefan Heigl

Am Mittwoch ist Weltblutspendetag: Bis zu sechs Liter fließen durch den Körper. Jeden Tag entstehen 200 Milliarden Blutkörperchen neu. Goethes Mephistopheles hatte recht: Blut ist ein besonderer Saft.

Dienstag, 13. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Wer einmal die kleine Hürde der Erstspende überwunden hat, kommt im Prinzip immer wieder. Blutspender geben nicht nur etwas an die Allgemeinheit, sie nehmen auch etwas mit: das Gefühl nämlich, unspektakulär, aber effektiv geholfen zu haben.

Blutspender kann, es, wie gerade im Sommer immer augenfällig wird, gar nicht genug geben. Am Mittwoch ist der Weltblutspendetag. Einige Fakten zum Thema.





Der Termin wurde zu Ehren Karl Landsteiners gewählt, dem Entdecker der Blutgruppen, der am 14. Juni des Jahres 1868 in Baden bei Wien geboren wurde. Für die Entdeckung des heute noch gebräuchlichen sogenannten AB0-​Systems im Jahr 1901 bekam er 1930 den Nobelpreis.

Landsteiner hatte bemerkt, dass das Blut zweier Menschen verklumpte, wenn man es vermischte. Ferner erkannte er, dass diese Verklumpung ausblieb, wenn beide Menschen die gleichen Blutgruppenmerkmale aufwiesen.

Landsteiner selbst stellte die Blutgruppen A, B und 0 auf, wobei er letztere ursprünglich als C bezeichnete. Das Blutgruppenmerkmal AB wurde zwei Jahre später von Alfred von Decastello-​Rechtwehr und Adriano Sturli entdeckt.

1928 wurde das AB0-​System international übernommen. Landsteiner war es auch, der zusammen mit Alexander Solomon Wiener den Rhesusfaktor entdeckte. Er starb am 26. Juni 1943 in New York.





Warum ein blauer Fleck seine Farbe verändert und mit welcher Geschwindigkeit das Blut durch den menschlichen Körper fließt, lesen Sie am Dienstag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch digital im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



188 Aufrufe

258 Wörter

40 Minuten Online



Beitrag teilen