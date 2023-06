1. FC Heidenheim: Luka Janes aus Schwäbisch Gmünd erhält Profivertrag

Der defensive Mittelfeldspieler Luka Janes, der vergangene Saison Kapitän der U19 des Fußball-​Erstligisten 1. FC Heidenheim war, erhält ab der kommenden Spielzeit beim FCH einen Profivertrag bis 2025.

Mittwoch, 14. Juni 2023

„Luka hat uns in der vergangenen Saison sehr beeindruckt. Er hat mit einer unglaublichen Konstanz und einer für sein Alter beeindruckenden Souveränität gespielt. Damit hat er maßgeblich zum Klassenerhalt in der U-​19-​Bundesliga Süd/​Südwest beigetragen“, erklärt Robert Strauß. Der FCH-​Bereichsleiter Sport ergänzt: „Es gehört auch zu unserer Philosophie, jungen Spielern aus unserem Nachwuchsleistungszentrum die Chance zu geben, sich im Profifußball zu beweisen. Das erhoffen wir uns auch bei Luka.“Luka Janes, geboren in Schwäbisch Gmünd, kam 2018 vom 1. FC Normannia Gmünd in die U15 des FCH. Er durchlief alle weiteren Jugendmannschaften beim 1. FC Heidenheim. Vergangene Saison stand der 19-​jährige Gmünder als Kapitän bei allen 16 FCH-​Spielen in der U-​19-​Bundesliga Süd/​Südwest in der Startformation. Dabei erzielte der 1,84 Meter große Mittelfeldspieler zwei Tore.„Für mich wird ein Kindheitstraum wahr, Teil des Profikaders einer Bundesligamannschaft zu sein. Das ist eine unglaubliche Chance für mich, aber damit bin ich natürlich erst am Anfang. Ich werde im Training alles geben und versuche natürlich, mich für weitere Aufgaben zu empfehlen“, freut sich Luka Janes über seinen Profivertrag beim FCH.

