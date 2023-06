90. Geburtstag von Johannes Schüle: Empfang im Rathaus

Foto: fleisa

Sein ehrenamtliche Engagement in und für Schwäbisch Gmünd ist unerreicht: Am 12. Juni wurde Johannes Schüle 90 Jahre alt. Als Geschenk und Dankeschön für seine vielfältigen Aktivitäten fand ein Empfang im Barockzimmer des Rathauses statt.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



„Leit, gugget her: Mr ko au 90 sei und weiter was schaffe!“ Mit diesen Worten fasst Oberbürgermeister Richard Arnold seine Anerkennung für Johannes Schüle und sein Lebenswerk zusammen. Bei so viel Engagement, Ehrenamt und Lebensfreude – „was sind da 90 Jahre?“



Am 12. Juni 1933 in Blaubeuren-​Gerhausen geboren, machte Schüle zunächst eine Schreinerlehre. Später arbeitete er im Museum im Prediger und nach seiner Verrentung im Stadtarchiv. Für seine ehrenamtliche Forschung zur Stadtgeschichte bekam Schüle 2017 die Bürgermedaille verliehen. Und nun, zum 90. Geburtstag, einen Empfang im Rathaus.





Welches Geschenk die Stadt ihm machte und welchen Lebensabschnitt Schüle besonders interessant fand, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



308 Aufrufe

149 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen