Agnes-​Philippine-​Stiftung: Libanesisches Fest zum Jubiläum

70 Prozent der Libanesen leben am Existenzminimum. Einer der Gründe, warum die Agnes-​Philippine-​Stiftung ihr Jubiläumsfest auf den Libanon ausrichten und gleichzeitig wieder bekannter werden will. Am 23. Juni wird im Klostergarten groß gefeiert.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Sarah Fleischer

Warum der Libanon? Eine berechtigte Frage, auf die es im Vorfeld vor dem Jubiläumsfest eine Antwort gab. Eigentlich sind 15 Jahre Jubiläum eine Zahl, die nicht besonders groß gefeiert werden müsste, findet Manfred Welzel, der gemeinsam mit Schwester Benedicta im Vorstand der Agnes-​Philippine-​Stiftung tätig ist. „Aber der Libanon hat es verdient“, macht Welzel klar.







Warum die Stiftung sich für den Libanon entschieden hat und was Interessierte beim Fest erwartet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

