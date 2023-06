Amtsgericht Schwäbisch Gmünd: Bewaffneter Drogenhandel

Foto: rz-​Archiv

Kokain, Haschisch, Marihuana und Amphetamine – was nach Breaking Bad klingt, spielte sich in Schwäbisch Gmünd ab. Ein 39-​Jähriger hatte mit diesen Drogen gehandelt und musste sich deswegen nun vor dem Amtsgericht Schwäbisch Gmünd verantworten.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Sarah Fleischer

Laut Anklage soll der Mann aus dem Raum Gmünd zwischen dem 1. November 2021 und dem 20. Mai 2022 in sechs Fällen mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt haben. Genauer: Mit Kokaingemisch, Cannabis und Amphetaminen. Er selbst konsumiere schon seit längerer Zeit gelegentlich Drogen, so der Angeklagte.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeibeamte dann Drogen in „nicht geringen Mengen“ — und andere Dinge, die ebenfalls Gegenstände des Prozesses wurden.

