„Bündnis für Arbeit“ im Ostalbkreis: Vor 25 Jahren gegründet und immer noch wichtig

Auch wenn die Arbeitslosen-​Statistik aktuell keine dramatischen Zahlen aufweist, hat das vor 25 Jahren gegründete „Regionale Bündnis für Arbeit“ im Ostalbkreis noch immer wichtige Aufgaben und genug zu tun. Der Vorsitzende, Pfarrer Ulrich Marstaller, freut sich auf die Jubiläumsfeier am Sonntag.

Wie und warum seinerzeit dieses Bündnis aus der Taufe gehoben wurde und wie die Arbeit dieses Vereins heute aussieht — das lesen Sie am 14. Juni in der Rems-​Zeitung!



Gefeiert wird das 25-​jährige Bestehen am Sonntag, 18.Juni, ab 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienstin der Magdalenenkirche in Wasseralfingen mit Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Kloker. Beim anschließenden Empfang spricht als Gründungsmitglied der seinerzeitige Landrat Klaus Pavel ein Grußwort. Die Mitgliederversammlung mit einer anschließenden Begegnung mit Imbiss und Musik findet in einem Monat — am Freitag, 14. Juli - um 17 Uhr in den Räumen der A.L.S.O. in Schwäbisch Gmünd statt.

