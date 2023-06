Erste Solarbank in der Hinteren Schmiedgasse enthüllt

Foto: fleisa

Auf den Bus warten und gleichzeitig sein Handy aufladen – das geht seit Neuestem in der Hinteren Schmiedgasse und in der Ledergasse. Dort hat die Stadt auf Schülerinitiative „Solarbänke“ aufgestellt. Zwei weitere der Solarbänke haben sogar noch zusätzliche Funktionen.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Sarah Fleischer

42 Sekunden Lesedauer





Der Andrang bei der Einweihung von Gmünds erster Solarbank in der Hinteren Schmiedgasse war groß: Nicht nur Oberbürgermeister Richard Arnold war gekommen, auch die Klasse 8a des Parler-​Gymnasiums war anwesend. Sie hatten sich im Gespräch mit Arnold solche Bänke gewünscht, umgesetzt wurde das Projekt von den Stadtwerken und dem Garten– und Friedhofsamt der Stadt – in nur vier Wochen.

„Das ist der Weg in eine Smart City“, ist Ernst überzeugt.







Wie die Bänke funktionieren, wo die anderen drei stehen und was die an der Jugendmeile kann, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Rot, mit Solarpanelen und USB-​Anschlüssen bestückt – sieht so die Bank der Zukunft aus? Die ersten dieser Solarbänke in Schwäbisch Gmünd stehen bereits, weitere sollen folgen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



408 Aufrufe

169 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen