Permafrost-​Eis: Klebstoff der Berge klebt nicht mehr

Gipfel verschwunden, Gipfelkreuz hin: 100.000 Kubikmeter Gestein fallen vom Südgipfel des Fluchthorn-​Massivs bei Galtür in Tirol. Menschen kommen in der kaputten Natur nicht zu Schaden.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Benjamin Richter

Der massive Bergsturz in Tirol ist laut einem Experten des österreichischen Bundeslandes wahrscheinlich durch den tauenden Permafrost im Gebirge ausgelöst worden. Nach einem Erkundungsflug schätzte Tirols Chef-​Geologe Thomas Figl am Montag, dass am Vortag um die 100.000 Kubikmeter Gestein vom Südgipfel des Fluchthorn-​Massivs bei Galtür gestürzt waren.Laut Bergrettern verschwanden der Gipfel sowie das Gipfelkreuz. Die Behörden gehen nach wie vor nicht davon aus, dass Menschen zu Schaden gekommen sind. Bei dem Helikopterflug seien klare Anzeichen zu erkennen gewesen, dass das schwindende Permafrost-​Eis im Gestein die Ursache für das Naturereignis war, sagte Figl.„Das Eis schmilzt wegen der stattfindenden Klimaerwärmung, und das sorgt eben dafür, dass die Berge bröckeln“, erklärte der Geologe. „Das Eis ist der Klebstoff der Berge, und dieser Klebstoff geht jetzt schön langsam verloren.“

