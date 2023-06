Playa de Gamundia startet am Samstag

Foto: Astavi

Mit dem Turnier der Baden-​Württembergischen Beachvolleyball-​Tour startet an diesem Samstag die Playa de Gamundia. Am 24. und 25. Juni folgt in Schwäbisch Gmünd ein Major-​Turnier mit der Footvolley-​Elite Europas. Und auch dazwischen wird einiges geboten sein.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Alex Vogt

Nach dem Auftakt an diesem Wochenende mit Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballern aus ganz Deutschland werden an den dreitägigen Barmer-​Beach-​Days 300 Schülerinnen und Schüler aus Gmünder Schulen teilnehmen. Auf ein Beachvolleyball-​Turnier für Amateure und die erstmals an zwei Tagen ausgetragenen Gmünder Footvolley-​Stadtmeisterschaften folgt dann als krönender Abschluss das Footvolley-​Major-​Turnier am 24. und 25. Juni im Herzen Schwäbisch Gmünds auf dem Johannisplatz und Marktplatz.

