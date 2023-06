Wohnungspreise sinken — in Göppingen stärker als im Ostalbkreis

Vielerorts in Baden-​Württemberg sind die Preise binnen eines Jahres gesunken. Der Trend ist jedoch nicht überall gleich stark: Während die Preise im Kreis Göppingen im Schnitt um 15 Prozent purzeln, fällt der Effekt im Ostalbkreis mit etwa einem Prozent geringer aus.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Benjamin Richter

In weiten Teilen Süddeutschlands wird Wohneigentum wieder erschwinglicher. Wer derzeit eine Eigentumswohnung in Bayern oder Baden-​Württemberg kauft, zahlt bis zu 15 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Nürnberger Immobilienportals Immowelt. Diese untersuchte die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen mit 75 Quadratmetern und drei Zimmern im ersten Stock in ausgewählten Stadt– und Landkreisen in Bayern und Baden-​Württemberg.

Insgesamt sind die Kaufpreise von Eigentumswohnungen in 106 von 117 untersuchten Stadt– und Landkreisen innerhalb der vergangenen zwölf Monate gesunken. In 16 Kreisen beträgt der Rückgang sogar mindestens zehn Prozent.

„Die hohe Inflation und die gestiegenen Bauzinsen haben den Immobilienboom auch im Süden Deutschlands beendet“, ordnet Felix Kusch, Country Managing Director bei Immowelt, ein.

„Ob in den teuren Großstädten oder den preiswerten ländlichen Regionen – die Kaufpreise sinken nahezu flächendeckend. Somit könnte der Traum vom Eigenheim, trotz hoher Zinsen, auch für Normalverdiener wieder in den Bereich des Möglichen rücken.“

In Baden-​Württemberg sind die Angebotspreise in vielen Großstädten gesunken. Auch in den ländlichen Kreisen sind Eigentumswohnungen erschwinglicher geworden.





