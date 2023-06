Eine GmbH soll Technologiepark Aspen in Gmünd auf Trab bringen

Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat sich externen Rat eingeholt, welche Rechtsform für das Marketing des innovativen Technologieparks zwischen Bettringen und Bargau am meisten Erfolg verspricht.

Eine Industrielandschaft, in der Arbeitsplätze hauptsächlich bei Automobilzulieferern bestehen, gilt als nicht zukunftsträchtig. Im Zuge der so genannten Transformation möchte auch Gmünd auf innovative Technologien setzen und hat dafür – auch mit Hilfe von Fördermitteln des Landes – ein Konzept für das Gebiet Aspen entwickelt. Das funktioniert aber nur, wenn sich entsprechende Firmen hier in Gmünd ansiedeln.





