FC Stern Mögglingen: 3:0 gegen TSV Hüttlingen

Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Hüttlingen durch die Tore von Ibrahim Cakmak und Dennis Buchhauser (2) hat der Fußball-​A-​Ligist FC Stern Mögglingen die erste Hürde in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga erfolgreich gemeistert.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Alex Vogt

Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16. Juni.



Der FC Stern Mögglingen aus der Kreisliga A, Staffel I hat als vermeintlicher Außenseiter den favorisierten A-​II-​Vertreter TSV Hüttlingen in Straßdorf am Ende nicht unverdient mit 3:0 besiegt, weil sich die Mögglinger vor dem gegnerischen Tor deutlich effektiver präsentierten und mit dem nach einer guten Stunde eingewechselten Doppeltorschützen Dennis Buchhauser von der Bank aus noch ein entscheidendes Ass im Ärmel hatten. Nun entscheidet sich im Duell zwischen dem VfL Gerstetten und dem FC Stern Mögglingen am Sonntag, 16 Uhr, in Abtsgmünd, wer in der neuen Saison der Bezirksliga Ostwürttemberg angehört.

