Fußball-​Relegation: Historische Chance für den FC Stern Mögglingen

Der Fußball-​A-​Ligist FC Stern Mögglingen fiebert seinem größten Spiel seit 15 Jahren entgegen. Als erste Hürde in der Relegation zur Bezirksliga wartet an diesem Donnerstag (18 Uhr) in Straßdorf mit dem TSV Hüttlingen ein Gegner, der bereits Erfahrung in Aufstiegsspielen besitzt.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Alex Vogt

Aus Sicht von Tuna Tözge nur ein Beleg für die hohe Qualität des Gegners. „Sie sind der vermeintliche Favorit und wir eher der Underdog“, sagt der Mögglinger Trainer.







Warum Tözge trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 15. Juni.







Eine missglückte Generalprobe gilt als gutes Omen. So gesehen können beide Kontrahenten frohen Mutes in dieses Relegationsduell gehen. Nach zuvor elf Partien ohne Niederlage bekam eine Mögglinger B-​Elf am Samstag beim starken Tabellendritten FC Schechingen eine 0:6-Abreibung verpasst. Doch schon eine Woche zuvor hatte der FC Stern zum erst zweiten Mal nach 2008 die Vizemeisterschaft in der Kreisliga A I perfekt gemacht.Den zweiten Rang in der Aalener A-​Liga hatte sich der TSV Hüttlingen bereits vor einem Monat gesichert, so dass die jüngste 4:6-Schlappe beim Siebten SV Kerkingen ebenfalls nicht ins Gewicht fiel. 17 Punkte Abstand waren es am Ende sowohl auf den drittplatzierten SSV Aalen wie auf den souveränen Meister SG Tannhausen/​Stödtlen, dem der TSV vor zwei Wochen ein 3:3-Remis abrang.

