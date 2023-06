Homosexualität in Gmünd: Zwischen Knast und OB-​Sessel

Foto: jtw

Ernst Haug (1897 — 1961) brachte seine Homosexualität 1940 zunächst ins Gefängnis, später ins Konzentrationslager. Richard Arnold ist ebenfalls homosexuell und Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd. Die queere Geschichtswerkstatt hat am Dienstagabend in ihrer Abschlussveranstaltungihre beiden Lebenswege mit jenen vieler Anderer verwoben.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Jürgen Widmer

41 Sekunden Lesedauer



„Einhorn sucht Regenbogen“ war die lokale Geschichtswerkstatt überschrieben, in der sich im vergangenen Jahr Ehrenamtliche und Historiker unter der Leitung von Arnd Kolb auf die Suche nach queerem Leben in Schwäbisch Gmünd gemacht hatten. Am Dienstagabend stellten sie die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Diese sind für jeden nachvollziehbar festgehalten auf der Internetseite ein​horn​-sucht​-regen​bo​gen​.de. Beteiligt an dem Projekt waren Stadtverwaltung, Stadtarchiv, Volkshochschule und Museum.





Was die Ergebnisse der Geschichtswerkstatt sind, und wie die Homosexualität das Leben der beiden unterschiedlichen Männer zu unterschiedlichen Zeiten beeinflusst hat, lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Geschichte kann mehr sein, als nur der Blick zurück. Im Kontrast mit der Gegenwart erzählt sie gleich viel über Vergangenheit und Gegenwart und gibt – Stichwort: Aus der Geschichte lernen – Hinweise für zukünftiges handeln.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



509 Aufrufe

167 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen