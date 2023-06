Musical Factory e.V.: Casting-​Aufruf für „Shrek“

Foto: mufa

Der Oger ist zurück – und die Musical Factory e.V. Schwäbisch Gmünd sucht musicalbegeisterte Talente, die bei dem Stück mitmachen wollen. Die Anmeldung zum Casting findet am 25. Juni statt.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



Mit besonderer Freude wird das kommende Projekt von Robin Kucher als Regisseur geleitet und inszeniert. Nicht nur er wird mit seiner langjährigen Theater-​Erfahrung das Team um Jugendchorleiter Jonas Schmid, Kinderchorleiterin Alena Fischer und Choreografin Vera Braun bereichern, auch zahlreiche Darstellerinnen und Darsteller sorgen für ein märchenhaftes Musical-​Erlebnis.







Details zum Casting gibt’s am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Es ist wieder Musical-​Zeit in Schwäbisch Gmünd. Für das neue Projekt der Musical Factory werden jetzt kleine und große Talente gesucht. Die Anmeldung für das Casting findet statt am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten der Katholischen Sozialstation, Buchstraße 14.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



443 Aufrufe

135 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen