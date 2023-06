Waldbrände: Ostalb-​Dezernat rät von pauschalen Grillplatz-​Urteilen ab

Der Ostalbkreis richtet ob hoher Waldbrandgefahr eine Warnung an Waldbesitzer und –besucher. Grillen ist an den ausgewiesenen Punkten weiter möglich, es gelten aber Regeln. Warum laut Jens-​Olaf Weiher von der Außenstelle Schwäbisch Gmünd des Forstdezernats ein generelles Grillverbot nicht in Sicht ist.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Benjamin Richter

Zu größter Vorsicht ruft der Ostalbkreis Waldbesitzer und Waldbesucher angesichts der momentan wieder zunehmenden Trockenheit in den hiesigen Wäldern auf. Ein kleiner Funke genüge, um dürres Gras, Laub oder trockenes Holz in Brand zu setzen, warnt Forstdezernent Johann Reck.

Die Warnstufe vier des Waldbrand-​Gefahrenindex, die am Mittwoch im Ostalbkreis erreicht wurde, ist die zweithöchste Gefahrenstufe und bedeutet ein hohes Waldbrand-​Risiko.

Das Grillen an ausgewiesenen Feuerstellen ist auch in Waldnähe weiterhin möglich – wer sie nutze, müsse jedoch ein paar Verhaltensregeln beherzigen, sagt Jens-​Olaf Weiher, Leiter der Außenstelle Schwäbisch Gmünd des Walddezernates im Ostalbkreis.

„Wichtig ist, dass das Feuer stets beaufsichtigt wird“, zählt Weiher auf, „und dass man es vor Verlassen der Feuerstelle vollständig löscht.“ Auf mitgebrachten Grillgeräten sei das Grillen im Wald nicht gestattet, sondern ausschließlich an offiziellen Feuerstellen.

Auch außerhalb des Waldes sei offenes Feuer verboten, wenn der Abstand zum nächsten Wald weniger als 100 Meter betrage. Für die Wälder im Ostalbkreis gilt außerdem von März bis Oktober ein grundsätzliches Rauchverbot.





Welche Gründe laut Jens-​Olaf Weiher gegen ein grundsätzliches Grillverbot in den Wäldern des Ostalbkreises sprechen und ob Glasscherben tatsächlich einen Waldbrand auslösen können, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch digital im iKiosk.

