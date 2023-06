Weideprojekt am Elisabethenberg in Lorch

Foto: deondo

Gibt es bald wieder Wein aus Lorch? Etwa einen „Elisabethenberg Südhang“? Wenn’s nach Bürgermeisterin Marita Funk geht ja. Doch auch ein Weideprojekt Streuobstwiesen gibt es an dem Berg nun wieder, dank einer Initiative des Landschaftserhaltungsverbands.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Am Dienstag stellte Bürgermeisterin Marita Funk mit den Unterstützern das Weideprojekt am Streuobsthang vor. In mühseliger und monatelanger Kleinarbeit gelang es Janina Werlein und Ralf Worm vom Landschaftserhaltungsverband, 23 Eigentümer von Streuobstwiesen zu einer gemeinsamen Nutzung ihrer Streuobstwiesen zu überzeugen.



Auf der Fläche grasen nun also 120 Schafe von Schäfer Willibald Kraus und sparen den Grundstücksbesitzern so die Mäharbeiten. Geschützt werden die Schafe von einem Elektrozaun, einer Spezialanfertigung aus Australien.









Mehr über das Weideprojekt und ob es wieder Wein vom Elisabethenberg geben wird, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

