Wird der Traum von einer neuen Eishalle in Aalen wahr?

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Sie war Kult: Die ehemalige Eishalle im Greut, die aufgrund des Unglücks in Bad Reichenhall im Jahr 2006 geschlossen worden ist. Auch zahlreiche Eislauffans aus dem Gmünder Raum erinnern sich noch gerne an die Eishalle. Jetzt kommt das Thema Eishalle wieder aufs Tapet.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Thorsten Vaas

38 Sekunden Lesedauer



Allerdings nicht vonseiten der Bürger, sondern vielmehr aus den Reihen der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Frederick Brütting hegt den Wunsch, eine solche wieder in der Kreisstadt zu realisieren. Kürzlich äußerte er sich dazu auf seiner Facebook – Seite. Immer wieder haben in den vergangenen Jahren Eislaufbegeisterte und Mitglieder der eissporttreibenden Vereine in Aalen eine neue Eishalle gefordert. Auch im Rahmen des OB-​Wahlkampfs im Jahr 2021 kam eine solche zur Sprache. Jetzt mach Brütting das Thema zur Chefsache. Via Facebook setzt er sich für eine neue Eishalle ein und fordert gleichzeitig alle Bürger dazu auf, an dieser gemeinsam mitzuwirken. Unterstützung erhofft er sich auch vom Gemeinderat.

191 Aufrufe

154 Wörter

43 Minuten Online



