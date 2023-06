Wird Regelbetreuung an Kitas in Heubach zum Auslaufmodell?

Werden in Heubach aktuell 44 Prozent der Vorschulkinder regelbetreut, sinkt der Anteil zum Ende des Kindergartenjahres 2023/​24 voraussichtlich auf 29 Prozent. Einen erheblichen Zuwachs gibt es in der verlängerten, einen leichten bei der ganztägigen Betreuung.

So wird die Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten mit dann 60 Prozent der Kinder ganz deutlich zu dem Modell, das eine Mehrheit der Heubacher Eltern favorisiert. Derzeit sind laut Ute Knöpfle, die im Hauptamt die Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung verantwortet, 47 Prozent der Kindergartenkinder in der Rosensteinstadt für die VÖ-​Betreuung angemeldet.

Bei der Ganztagesbetreuung fällt die Zunahme moderater aus: Aus jetzt neun Prozent, die das Angebot in Anspruch nehmen, werden zum Sommer 2024 voraussichtlich elf Prozent.

Die Bedarfsplanung sei in diesem Jahr wieder „mit sehr heißer Nadel gestrickt“, berichtete Knöpfle am Mittwoch im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats – und bemühte sich gleich darauf um eine positivere Formulierung: „Die Einrichtungen sind sehr gut ausgelastet.“

Konkret seien von den 467 im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Plätzen 455 vergeben, was einer Auslastung von mehr als 97 Prozent entspricht. Kurz nach Inbetriebnahme des neuen städtischen „Eltern-​Kind-​Zentrums Übelmesser“ mit zwei Gruppen in der Adlerstraße, in dem auch acht ukrainische Kinder betreut werden, wird der Platz demnach schon wieder knapp.





Wie die Heubacher Stadtverwaltung zeitnah weitere Kindergartenplätze schaffen will und welche demografische Entwicklung ihre Schatten vorauswirft, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

