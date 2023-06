51. Löwenmarkt beginnt heute in Lorch

Foto: Stadt Lorch

Mit dem traditionellen Fassanstich startet am Abend der 51. Lorcher Löwenmarkt. Pünktlich um 19 Uhr wird Bürgermeisterin Marita Funk auf dem Oria-​Platz den Markt eröffnen, der von fünf Vereinen sowie der Stadt Lorch organisiert wird.

Freitag, 16. Juni 2023

Franz Graser

Tradition ist ebenfalls die Ausstellung der Lorcher Hobbykünstler im Bürgerhaus, die am Abend um 20 Uhr eröffnet wird. Am Samstag und Sonntag findet in der Innenstadt ein großer Krämermarkt statt, dazu öffnen am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr viele Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.







Begleitet wird der Lorcher Löwenmarkt von Freitag bis Montag von einem Vergnügungspark mit Fahrgeschäften auf dem Hartplatz. Am Montag ist hier Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen.





Weitere Details und den Zeitplan des Löwenmarktes finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



